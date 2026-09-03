Seguridad

Roban Cajero Automático y Dañan Otro en Banco de Ajijic, en Chapala

Sujetos realizan robo en sucursal bancaria y se dan a la fuga. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

Roban cajero automático en Chapala.Roban cajero automático en Chapala. Foto: N+

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Varios sujetos robaron un cajero automático y dañaron otro en un banco ubicado sobre la carretera Oriente, en Ajijic, Chapala

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Delincuentes Roban Cajero Automático en Ajijic y Escapan