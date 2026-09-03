Roban Cajero Automático y Dañan Otro en Banco de Ajijic, en Chapala

Un grupo de sujetos robó un cajero automático y causó daños a otro al interior de una sucursal bancaria ubicada en el poblado de Ajijic, en el municipio de Chapala.

El atraco ocurrió sobre la carretera Oriente, donde los delincuentes ingresaron al establecimiento y, mediante una forma que ya es investigada por las autoridades, lograron desprender por completo uno de los cajeros automáticos para llevárselo del lugar.

En su intento por apoderarse de un segundo cajero, los sujetos no consiguieron retirarlo, aunque sí le provocaron daños. Además, durante el robo, la fachada de la sucursal bancaria quedó severamente afectada.

Tras el reporte del atraco, autoridades acudieron hasta el establecimiento para iniciar con las investigaciones correspondientes y tratar de establecer cómo ocurrió el robo y cuántas personas participaron.

Hasta el momento, no hay personas detenidas relacionadas con estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de identificar a los responsables y determinar el monto de lo robado.

El robo generó daños importantes en el establecimiento bancario y llamó la atención de habitantes de Ajijic, debido a la manera en que los delincuentes consiguieron arrancar el cajero automático para llevárselo.