Buscan Posibles Restos Humanos durante Operativo en Obras Negras de Puebla

Ante el posible hallazgo de restos humanos, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizan una diligencia al interior de una propiedad en obra negra, ubicada en la comunidad de San Martín Zoquiapan, perteneciente al municipio de Coronango.

En el inmueble, localizado sobre la calle Emiliano Zapata, se encuentra una retroexcavadora para realizar trabajos en el terreno, mientras personal del cuerpo de bomberos también participa en las labores.

La zona permanece bajo un importante resguardo de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de la Defensa y Guardia Nacional, quienes apoyan las diligencias encabezadas por la Fiscalía poblana.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Coronango, el despliegue forma parte de la continuación de las investigaciones por los acontecimientos registrados el pasado 27 de agosto.

En dicha diligencia ocurrida en la junta auxiliar de San Martín Zoquiapan, se detuvo a tres hombres vinculados presuntamente con un atentado con explosivos, quienes también fueron identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva conocida como "Los Cuba" o "Los Cubas" la cual esta vinculada con robos de vehículos.

Operativo en San Martín Zoquiapan en Coronango, Puebla. Foto: N+

Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado oficialmente el hallazgo de restos humanos ni ha dado a conocer mayores detalles sobre los indicios localizados durante la diligencia.

Además mencionaron que los detalles técnicos y los avances derivados de estas labores de inteligencia serán dados a conocer por la autoridad competente en el momento procesal oportuno, a fin de no vulnerar el debido proceso.

El Ayuntamiento de Coronango reiteró su compromiso de coordinar esfuerzos con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las familias del municipio.

Con información de N+

MCS