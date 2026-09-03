Seguridad

Buscan Posibles Restos Humanos durante Operativo en Obras Negras de Puebla

El despliegue forma parte de la continuación de las investigaciones tras una detención ocurrida en San Martín Zoquiapan, Coronango.

Operativo de seguridad en San Martín Zoquiapan, Coronango.Resguardan obras negras durante operativo en Coronango, Puebla. Foto: N+

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Continúan las investigaciones en Puebla: buscan restos humanos en San Martín Zoquiapan tras detención de presuntos delincuentes.

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