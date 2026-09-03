Sociedad

Anuncian Corte de Agua en Colonias de Ensenada por Trabajos de Mantenimiento

Más de 40 zonas se quedarán sin servicio debido a arreglos en planta desalinizadora

Anuncian Corte de Agua en Colonias de Ensenada por Trabajos de MantenimientoAnuncian Corte de Agua en Colonias de Ensenada por Trabajos de Mantenimiento | Foto: CESPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+