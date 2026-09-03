Anuncian Corte de Agua en Colonias de Ensenada por Trabajos de Mantenimiento

Varias colonias de Ensenada presentarán un corte de suministro de agua, debido a trabajos de conservación y mantenimiento en el sistema de la planta desalinizadora, así lo anunció la empresa ’Aguas de Ensenada’.



Durante los días martes 8 y miércoles 9 de septiembre, se espera una baja presión o intermitencia del agua potable, esperando su recuperación total a partir del día jueves 10 de septiembre.



La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), informó que se trabajará en la distribución del líquido para diferentes colonias, esto con el propósito de disminuir la afectación a los ciudadanos.



Las colonias afectadas serán: Aviación, Arcoíris, Álamo, Aguajito y Amp. Aguajito, Costa Bella, California, Careaga, Campanario, Chula Vista, Esperanza, Emiliano Zapata, El Roble, Francisco Villa 1 y 2, Gómez Morín y Amp. Gómez Morín, Gali Residencial, Granjas El Gallo, Hidalgo y Amp. Hidalgo, Inv. Lomas del Pedregal, Industrial, Independencia, Jalisco, Libertad, Loma Bonita, Lomitas, Lomas de la Presa, Mar 1, Mar de Ensenada, Maestros, Montemar, Morelos 1 y 2, Márquez de León y Amp. Márquez de León, Niños Héroes, Prohogar, Popular 89 (Cabo Falso), Puesta del Sol 1 y 2, Puerto Azul, Revolución, Ramos, Reforma y Amp. Reforma, Rosas Magallón, San Sebastián, San Rafael, San Luis, Sección Fidue, Terrazas El Gallo, Victoria, Villa Bonita, Vista al Sol 1 y 2, 17 de Mayo y Ampliación.

JMR