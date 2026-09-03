El legado de Carla Jeffery Más Allá de su Carrera en Disney

La actriz, recordada principalmente por su papel como Bree en la saga Zombies de Disney, murió el 1 de septiembre a los 33 años, según confirmó su representante, Carla Alexander, de Alexanders Talent Management, en un comunicado publicado en Instagram. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte.

"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años", escribió Alexander, quien trabajó con la actriz desde que tenía 12 años.

"Durante más de 20 años tuvimos el privilegio de verla crecer hasta que se convirtió en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación."

Carla nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó a actuar desde niña. Su debut en cine llegó en 2006 con Phat Girlz, interpretando una versión joven del personaje de Mo'Nique.

A partir de ahí construyó una carrera constante en televisión: apareció en iCarly, Miss Guided, Southland, Men of a Certain Age, Good Luck Charlie, Shake It Up, Scream Queens, American Vandal y Crazy Ex-Girlfriend, entre otras.

Uno de los papeles más significativos de su etapa temprana llegó en Curb Your Enthusiasm, donde entre 2006 y 2008 dio vida a Keysha Black durante diez episodios, como parte de una familia desplazada por el huracán Katrina que se muda con el personaje de Larry David.

Fue en 2018 cuando llegó el rol que la definiría como una estrella Disney: Bree, la porrista de Seabrook High y mejor amiga de Addison (Meg Donnelly), en la película musical de Disney Channel Zombies. Repitió el personaje en las secuelas de 2020 y 2022, y volvió a prestarle su voz en la serie animada Zombies: The Re-Animated Series (2024).

Más allá de las cifras de audiencia y el éxito comercial de la franquicia, el verdadero legado de Jeffery, como han señalado distintos medios tras su muerte, tiene que ver con la representación.

Para toda una generación de espectadoras negras, verla en pantalla, primero en Disney Channel y luego en Disney+, significó sentirse vistas y representadas en un espacio históricamente limitado para actrices afrodescendientes en el entretenimiento infantil y juvenil.

Ese fue, precisamente, el ángulo que retomaron distintas coberturas al reflexionar sobre su carrera: la de una actriz cuya huella trascendió el personaje de la porrista simpática para convertirse en un referente de identidad para audiencias jóvenes.

Disney Entertainment Television emitió un comunicado en el que resaltó el legado de la artista.

"El extraordinario talento, la calidez y el espíritu de Carla Jeffery dejaron una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con ella. Tenía un don especial para conectar con el público, y sus actuaciones llevaron alegría a millones. La recordaremos por su generosidad, su humor y la luz genuina que aportaba a quienes la rodeaban."

Sus compañeros de reparto en Zombies también compartieron mensajes de despedida.

Milo Manheim, quien interpretó a Zed, escribió en sus redes: "Carla. La persona más dulce que he conocido. Te amo."

Chandler Kinney, quien dio vida a Willa en Zombies 2 y 3, la describió como "la luz más brillante en cualquier habitación en la que entraba... el alma más hermosa."