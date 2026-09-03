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El legado de Carla Jeffery Más Allá de su Carrera en Disney

La actriz es recordada por su papel en la serie 'Zombies', pero su historia es símbolo de la representación de las mujeres afrodescendientes en la televisión

carla-jeferrey-actriz-disney-zombies-murio-legadoFoto: Getty Images

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El legado de Carla Jeffery va más allá de Disney: su papel en 'Zombies' inspiró a generaciones de mujeres afrodescendientes. Conoce cómo su carrera trascendió la pantalla.

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