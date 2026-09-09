Sociedad

Grito de Independencia en Chihuahua 2026: Conoce Dónde Será

El Gobierno del Estado dio a conocer los detalles de la celebración, así como las medidas de seguridad y los objetos que estarán prohibidos durante el festejo

Grito de Independencia en Chihuahua 2026Grito de Independencia en Chihuahua 2026. Foto: N+

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El 216 aniversario de la Independencia de México se celebra en Chihuahua. Descubre dónde y cómo.

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