Grito de Independencia en Chihuahua 2026: Conoce Dónde Será

El Gobierno del Estado de Chihuahua dio a conocer el lugar y la hora en que se llevará a cabo el festejo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para salvaguardar la integridad de los asistentes.

La cita será el próximo 15 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en la Plaza del Ángel, donde, como cada año, se llevará a cabo una celebración con diversas actividades para el público, además de un espectáculo de pirotecnia que podrá ser disfrutado por personas de todas las edades.

Como parte del operativo de seguridad, se instalarán filtros de acceso en los diferentes puntos de entrada, con el objetivo de restringir el ingreso de artículos que puedan representar un riesgo para la integridad de las personas o afectar el desarrollo del evento.

Entre los objetos que no estarán permitidos se encuentran encendedores, cerillos, pirotecnia externa, armas de fuego, envases de vidrio, pintura en aerosol, bebidas alcohólicas, armas blancas, apuntadores láser y vapeadores.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las indicaciones de seguridad y evitar llevar artículos prohibidos, con el fin de contribuir a que el festejo se desarrolle de manera segura y ordenada.