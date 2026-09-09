Accidentes

Conductora Choca, Derriba Luminaria y Afecta Tráfico en Boca del Río

La unidad particular terminó sobre el camellón, mientras la estructura cayó encima de un transporte pesado que circulaba en carril contrario

Mujer provoca choque múltiple y derriba luminaria en Boca del RíoMujer provoca choque múltiple y derriba luminaria en Boca del Río. Foto: N+

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Un accidente ocurrió en la Av. Paseo Ejército Mexicano donde un vehículo termina sobre el camellón y derribando una luminaria sobre tráiler

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