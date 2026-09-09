Conductora Choca, Derriba Luminaria y Afecta Tráfico en Boca del Río

En Boca del Río, sobre la avenida Paseo Ejército Mexicano muy cerca de las instalaciones el 83 Batallón de Infantería en ‘La Boticaria’, se registró un accidente vehicular donde se vieron involucrados varias unidades.

Una mujer que circulaba en un vehículo color blanco con dirección de Boticaria a Cabeza Olmeca por alguna razón aún desconocida perdió el control de su unidad y terminó sobre el camellón donde impactó a otro vehículo y derribó una luminaria, la cual cayó sobre una unidad de carga pesada que circulaba en el carril contrario.

Este siniestro ocasionó una fuerte carga vehicular y largas filas en la zona, ya que dos carriles de circulación se vieron afectados, quedando solo el de baja velocidad para que las unidades transitaran y pudieran seguir su camino.

Aunque el accidente fue aparatoso, no se reportaron personas lesionadas, el saldo solo fue daños materiales cuantiosos en las unidad vehiculares involucradas y la luminaria derribada.