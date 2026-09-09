Muere a los 27 Años la Influencer Olivia Oras tras un Procedimiento Estético

La influencer finlandesa Olivia Oras murió a los 27 años después de perder el conocimiento mientras estaba bajo anestesia, antes de que se le realizara un procedimiento estético en una clínica privada en Helsinki, informaron medios internacionales.

Olivia fue trasladada al Hospital Universitario de la ciudad, donde fue declarada muerta.

La familia de la influencer presentó una denuncia ante las autoridades. La policía de Helsinki confirmó que abrió una investigación por homicidio culposo agravado y señaló que el caso está en etapas iniciales, por lo que aún no hay detenidos.

Olivia Oras comenzó a construir su comunidad en redes desde que era adolescente. En 2016 apareció en el documental The Perfect Selfie, que siguió un año y medio de su vida, exploró su relación con las redes y el crecimiento de su audiencia.

Después fundó una organización sin fines de lucro enfocada en enfermedades pulmonares, debido a que su padre fue diagnosticado con fibrosis pulmonar; también colaboró con empresas de tecnología y bienestar.