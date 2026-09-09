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Muere a los 27 Años la Influencer Olivia Oras tras un Procedimiento Estético

Olivia Oras se encontraba bajo anestesia en una clínica privada y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital antes de un procedimiento estético.

muere-influencer-olivia-oras-años-de-edad-procedimiento-esteticoFoto: Instagram Olivia Oras

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Tragedia en Helsinki: Olivia Oras muere bajo anestesia antes de un procedimiento estético. La investigación por homicidio culposo está en curso. Descubre su historia y contribuciones.

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