Joven Muere Ahogado en Hotel de Aguascalientes; Investigan si Hubo Omisión

Un joven de 20 años murió ahogado en una alberca del Hotel San Marcos, en Aguascalientes; es el segundo caso de este tipo registrado en el establecimiento. El Ayuntamiento ya analiza posibles sanciones.

La víctima fue localizada inconsciente después de que sus compañeros la perdieran de vista durante aproximadamente 20 minutos.

“Si fue producto de una negligencia de la persona y a lo mejor la situación del no poder brindar el servicio de auxilio de manera inmediata, ahí se configura un tema de omisión de cuidados”, explicó Luis Enrique García López, Secretario Municipal de Gobierno.

La Fiscalía deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y si existió alguna omisión atribuible al establecimiento.

Entre los puntos bajo investigación está el cumplimiento de los protocolos de emergencia, pues los hoteles deben contar con médicos o paramédicos capacitados y, presuntamente, en este caso no hubo personal de este tipo que brindara la atención inicial.

El municipio esperará los resultados de la investigación para determinar posibles sanciones, que pueden ir desde multas económicas hasta el retiro del permiso para operar la alberca o hasta la clausura del establecimiento.