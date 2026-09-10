Accidentes

Joven Muere Ahogado en Hotel de Aguascalientes; Investigan si Hubo Omisión

La Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento, debido a que no es la primera ocasión en que una persona muere bajo circunstancias similares

AlbercaInvestigan muerte de joven en Aguascalientes. Foto: N+

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Segundo caso de ahogamiento en Hotel San Marcos. Fiscalía y Ayuntamiento investigan si hubo negligencia.

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