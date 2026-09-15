Pronóstico del tiempo

Clima para el Grito de Independencia en Torreón y Saltillo, Coahuila

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico del tiempo que habrá durante los festejos patrios

Clima para el Grito de Independencia en Torreón y Saltillo, CoahuilaLa ceremonia del Grito de Independencia en Saltillo, se realizará en la Plaza de Armas. Foto: N+

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