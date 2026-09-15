De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la ceremonia del Grito de Independencia en Torreón se pronostica una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 21 °C, con ráfagas de viento de entre 10 y 15 km/h.

Cabe destacar que no se espera lluvia durante el transcurso del día. Alrededor de las 20:00 horas se prevé un cielo nublado, con una temperatura aproximada de 28 °C.

En Torreón, el cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas, será el encargado de amenizar los festejos patrios que se realizarán en la Plaza Mayor, cuyo programa está previsto para comenzar alrededor de las 19:30 horas.

Autoridades municipales de Torreón sugirieron a la población respetar las señales de tránsito y las indicaciones de movilidad, además de mantener especial atención en niños y adultos mayores que acudan al evento.

Serán mil 200 elementos de seguridad los que implementarán tres anillos de vigilancia para resguardar la celebración, en la que se espera recibir a miles de personas. Asimismo, se informó que estará prohibido ingresar con pirotecnia, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio o armas blancas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Refuerzan Seguridad por el Grito de Independencia en Torreón, Coahuila

Por otro lado, en Saltillo, capital de Coahuila, se pronostica una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 23 °C, sin probabilidad de lluvia hasta el momento.

Para las 18:00 horas, cuando está previsto el inicio de los festejos en la Plaza de Armas, se espera un cielo nublado, una temperatura de aproximadamente 18 °C y ráfagas de viento de entre 5 y 10 km/h.

Hace algunos días, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, informó que el grupo La Firma será el encargado de amenizar la ceremonia del Grito de Independencia.

Con motivo de los festejos del 15 al 17 de septiembre, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se mantendrá un ajuste temporal en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte del transporte público. Durante este periodo, la ruta circulará por Abasolo hasta Francisco Coss, para posteriormente retomar su recorrido habitual.