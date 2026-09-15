Política

Sheinbaum Recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional

La mandataria destaca la importancia de la agrupación musical en la cultura nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum y Los Tigres del Norte. Foto: PresidenciaLa presidenta Claudia Sheinbaum y Los Tigres del Norte. Foto: Presidencia

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