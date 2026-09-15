Sheinbaum Recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional a los integrantes de la agrupación musical Los Tigres del Norte.

"Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo", escribió la mandataria a través de su cuenta de X.

Sheinbaum Pardo dijo que, además de su música, los integrantes de Los Tigres del Norte son "personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos".

Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo.



Además de su música, son personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos… pic.twitter.com/9cD9dXeMRh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2026

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más emblemáticas e influyentes de la música norteña en México y Estados Unidos; fue fundada en 1968 en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa.

Sus integrantes actuales son Jorge Hernández, director, voz principal y acordeón; Hernán Hernández, segunda voz y bajo eléctrico; Eduardo Hernández, acordeón, saxofón, bajo sexto y voz; Luis Hernández, bajo sexto y voz; y Óscar Lara, en la batería.

El nombre de la agrupación surgió cuando los hermanos Hernández viajaron por primera vez a Estados Unidos a trabajar. Al cruzar la frontera, un oficial de migración los habría llamado "little tigers" (tigrillos) por su juventud y estatura baja, y luego les añadió "del Norte" porque venían de la frontera norte de México.

AMP