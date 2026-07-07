Gobierno de México Da Detalles sobre Detención de ‘El Mayo’ Zambada en 2024: Esto Pasó

El Gobierno de México dio hoy, 7 de julio de 2026, detalles sobre la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa.

En la conferencia mañanera de hoy, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), enlistó 7 puntos clave en la detención de El Mayo Zambada, en Estados Unidos, y son los siguientes.

5 de enero de 2023: Ovidio “N”, líder del Cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA). 15 de septiembre de 2023: Ovidio “N” es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 25 de julio de 2024: La embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio “N”, sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín “N” e Ismael “N” a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades estadounidenses. La secretaria de Gobernación resaltó que cuando la aeronave despegó no llevaba prendido su localizador, que es encendido cinco minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 31 de julio de 2024: El Gobierno de México solicita información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 9 de agosto de 2024: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 9 de mayo de 2025: El Gobierno de Estados Unidos recibe a 17 familiares de Ovidio “N”. 2 de julio de 2026: Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra, en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.

Rosa Icela Rodríguez dijo que el caso es relevante porque “las versiones son contradictorias; alguien mintió”.

Afirmó que "de confirmarse la participación del FBI, sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”.

“Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”, subrayó la secretaria de Gobernación.

"¿Quién mintió?"

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó “¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?” y destacó que es relevante por tratarse del embajador de Estados Unidos en México y por la posible violación de tratados internacionales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la presunta participación del FBI en la detención de El Mayo Zambada.

“Se hace la pregunta: ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum Pardo agregó que todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática y consideró que “es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al Gobierno de México”.

La mandataria subrayó que “México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno”.

FGR pedirá al FBI información sobre detención de El Mayo Zambada

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a Fiscalía General de la República (FGR) que solicite, formalmente, al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) “mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación”.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que ha estado en comunicación con la embajada de Estados Unidos en México y que ya ha aportado información sobre el avión en el que fue trasladado El Mayo Zambada a territorio estadounidense, aeronave que fue prestada a un museo en El Paso, Texas.

“Así que estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando”, apuntó el canciller.

Avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre los avances en materia de seguridad en Sinaloa, ante la ola de violencia que se desató por la detención de El Mayo Zambada, en Estados Unidos.

García Harfuch mencionó que Sinaloa “enfrentó una situación extraordinaria de violencia, derivada de la disputa entre facciones criminales del mismo grupo”, confrontación que “provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes”, con un aumento del 232%.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que en acciones distintas, “se entregaron a 90 delincuentes, que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país”.

Apuntó que todos los delincuentes contaban con orden de aprehensión en México y en Estados Unidos.

De junio de 2025 a la fecha, el delito de homicidio doloso en Sinaloa ha bajado 44%.

El Gobierno de México mantiene en Sinaloa la fuerza de 16,440 elementos de la DEFENSA, de la Secretaría de Marina (Semar), de la SSPC y del Guardia Nacional (GN).

Han sido detenidas 2,540 personas por delitos de alto impacto, con afectación a células criminales de Los Mayos, Los Chapos y del Cártel de Sinaloa. De octubre de 2024 a junio de 2026, se han asegurado 94,523.16 kilogramos de droga, incluyendo 1,319 kilogramos y 2,297,237 pastillas de fentanilo.

Van 5,989 armas de fuego decomisadas, el 20% de las que se han asegurado en todo México, “lo que representa la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales”, señaló García Harfuch.

También se han asegurado 1,274,433 cartuchos y 29,854 cargadores.

Se han desmantelado 2,412 laboratorios y áreas de concentración.

En contexto: Caso de El Mayo Zambada

El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien lo llevó en una aeronave privada hasta un aeropuerto de El Paso, en Texas.

Este lunes, la defensa del narcotraficante mexicano presentó a la Corte Federal para es Distrito Este de Nueva York un escrito dirigido al juez Brian Cogan, en el que se indica que El Mayo Zambada aceptó la condena de cadena perpetua, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud.

La próxima audiencia de El Mayo Zambada será el 20 de julio de 2026, en la que se prevé que el juez Brian Cogan determine la condena definitiva contra el narcotraficante

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy