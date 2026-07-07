Gobierno de México Da Detalles sobre Detención de ‘El Mayo’ Zambada en 2024: Esto Pasó

El Gobierno de México asegura que hay contradicciones por la presunta participación del FBI en la detención de 'El Mayo' Zambada, en julio de 2024, en Estados Unidos

Audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.Audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Reuters | Archivo

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El Gobierno de México revela detalles sobre la detención de 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos, en 2024. ¿Participó el FBI sin informar? Estas son las contradicciones en el caso, según la Secretaría de Gobernación

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