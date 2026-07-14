Asesinan a Balazos a Policía Mientras Viajaba en su Vehículo en Juárez, NL

Un elemento de la Secretaría de Seguridad de Juárez fue asesinado a balazos la noche del lunes 13 de Julio mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Los Valles, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ejecutan a Policía de Juárez a Bordo de Carro en Colonia Los Valles en Juárez, NL

El ataque provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio en la zona. Los hechos fueron reportados minutos antes de las 20:00 horas en el cruce de las calles Lomas de Jamaica y Valle de los Tréboles, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar un automóvil detenido con un hombre herido en su interior.

Al sitio acudieron paramédicos para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos.

La víctima fue identificada como Edgar Hernández, quien fue confirmado como elemento activo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, el oficial presentaba al menos siete impactos de bala y su cuerpo quedó al interior del vehículo que conducía al momento del ataque. La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones para preservar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias.

Fiscalía inicia investigación

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, donde recabaron indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo del oficial fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley, mientras continúan las diligencias para esclarecer el crimen.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR