Asesinan a Balazos a Policía Mientras Viajaba en su Vehículo en Juárez, NL

Un policía del municipio de Juárez fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Los Valles

Matan a elemento de Seguridad Pública de JuárezFoto: La Última Palabra

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Violencia en Juárez: un oficial de seguridad fue asesinado a balazos en su auto. La escena fue acordonada y la investigación sigue en curso.

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