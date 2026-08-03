Fuerte Lluvia en San Luis Potosí; Estas son las Calles que Reportan Cerradas

na ligera lluvia acompañada de tormenta eléctrica se presentó la tarde de este domingo en la zona metropolitana de San Luis Potosí.
El Sistema Ciudadano Metropolitano Meterológico de Alerta Temprana, dio a conocer que se registró actividad eléctrica en el centro y sur de la capital potosina.
Calles cerradas por lluvia en San Luis Potosí
Derivado de la lluvia registrada esta tarde, se realiza cierre vial en:
Bulevar Jacobo Payán
Desnivel Manuel José Othón
Puente Naranja en Acceso Norte
Río Santiago de Coronel Espinoza a Soledad de Graciano Sánchez{
Puente Pemex en avenida Salvador Nava, cierre parcial.
Las autoridades solicitan respetar los señalamientos restrictivos de paso y evitar ingresar a zonas inundables.