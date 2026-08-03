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Fuerte Lluvia en San Luis Potosí; Estas son las Calles que Reportan Cerradas

Se registran cierres viales por fuerte lluvia en San Luis Potosí.

La lluvia afectó varias colonias.Foto: N+

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Lluvias intensas en San Luis Potosí cierran calles clave como Bulevar Jacobo Payán y Puente Naranja.

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