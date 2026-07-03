Dan Prisión Preventiva a Dos Hombres Presuntos Responsables del Delito de Homicidio en Veracruz

Fiscalía informó acerca de la prisión preventiva otorgada a Istanael “N” y Odon “N” como presuntos responsables del delito de homicidio, por hechos ocurridos en Ixtaczoquitlán.

Dos hombres enfrentan prisión preventiva por homicidio en IxtaczoquitlánFoto: Archivo N+

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Impactante caso en Veracruz: Istanael 'N' y Odon 'N' reciben prisión preventiva por homicidio en Capoluca. La fiscalía avanza en el proceso penal. Conoce más sobre este caso.

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