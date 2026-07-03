Dan Prisión Preventiva a Dos Hombres Presuntos Responsables del Delito de Homicidio en Veracruz

Se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz datos acerca de la prisión preventiva que se les dictó a Istanael “N” y Odon “N”, como presuntos responsables de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y homicidio doloso calificado.
De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio del año en curso en la localidad Capoluca, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlan, en donde los ahora imputados fueron acusados de agredir con un machete a una par de personas de las cuales una perdió la vida.
Se dio a conocer que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y se llevó a cabo la audiencia inicial donde se legalizó la detención y la fiscalía realizó la imputación y se les estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y se estableció una próxima fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 262/2026.
Otra detención reciente por delitos contra la salud en Veracruz
Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud durante un operativo realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en Córdoba. Los detenidos fueron identificados como Jesús Daniel “N”, de 24 años, y Karla Elena “N”, de 29 años.
La detención fue realizada por elementos de la Policía Ministerial, como parte de un despliegue de seguridad en el que también participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y personal de la Fiscalía.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el aseguramiento ni la cantidad o tipo de sustancia presuntamente decomisada.
Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.