FIN DE LA COBERTURA
Eliminado de La Casa de los Famosos 2026 En Vivo: Quién Sale y la Sorpresa de Esta Noche
La segunda eliminación de La Casa de los Famosos 2026 se desarrolla hoy en vivo, con los nominados: Ximena Herrera, Massad Altamimi, Ernesto Laguardia y Memo Schutz.
Contexto
Sigue aquí el minuto a minuto de La Casa de los Famosos 2026 en vivo este domingo 9 de agosto 2026, que se conocerá al segundo participante expulsado. La gala de eliminación arranca a las 20:30 horas por Las Estrellas (en TV abierta) y ViX (en línea).