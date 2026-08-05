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Gala de Nominación La Casa de los Famosos 2026 En Vivo HOY: Sigue las Votaciones
Este miércoles 5 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 vive su segunda Gala de Nominación, un episodio clave luego de que la primera eliminación del reality dejara claro que ninguna alianza está consolidada aún. Sigue el minuto a minuto
Contexto
La segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos se lleva a cabo este miércoles 5 de agosto. Hoy sabremos quiénes serán los próximos habitantes en la placa. Sigue el minuto a minuto.