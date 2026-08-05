Gala de Nominación La Casa de los Famosos 2026 En Vivo HOY: Sigue las Votaciones

Este miércoles 5 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 vive su segunda Gala de Nominación, un episodio clave luego de que la primera eliminación del reality dejara claro que ninguna alianza está consolidada aún. Sigue el minuto a minuto