Esperanza se Agota en Venezuela: Casi 1,500 Muertos y Más de 50,000 Desaparecidos por Terremotos

A más de 90 horas de los sismos, rescatistas mantienen la búsqueda entre los escombros

Rescatistas trabajan en uno de los edificios colapsados. Foto: AFPRescatistas trabajan en uno de los edificios colapsados. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A 90 horas de los terremotos en Venezuela, la búsqueda de sobrevivientes continúa. 189 edificios colapsados y 7 millones de damnificados. La ayuda es insuficiente. Descubre el impacto humano y económico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+