Esperanza se Agota en Venezuela: Casi 1,500 Muertos y Más de 50,000 Desaparecidos por Terremotos

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios continúan excavando día y noche entre montañas de concreto en Venezuela en busca de sobrevivientes de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles. Sin embargo, a más de 90 horas, la esperanza de encontrar personas con vida disminuye.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y son considerados entre los más fuertes y devastadores registrados en América Latina. El último balance oficial reporta 1,450 fallecidos y 3,150 heridos, mientras que la Organización de las Naciones Unidas estima que más de 50,000 personas permanecen desaparecidas.

Uno de los puntos más afectados es La Guaira, balneario ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron y quedaron reducidos a montañas de escombros. Con apoyo de brigadas internacionales, perros de búsqueda y aeronaves especializadas, las labores de rescate continúan, aunque habitantes denuncian que la ayuda gubernamental ha sido insuficiente.

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", lamentó Héctor Aguilera, de 60 años, quien espera recuperar los cuerpos de familiares atrapados bajo un edificio derrumbado. "Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", expresó.

La desesperación crece entre los habitantes de las zonas devastadas. José Miguel Escobar, voluntario en la remoción de escombros en Caracas, considera que las posibilidades de encontrar sobrevivientes son mínimas. "No creo que haya posibilidades de vida. Después de las 96 horas me imagino que ya dejarán solo búsqueda de cadáveres", afirmó.

Pese al panorama desalentador, las autoridades informaron que el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas, entre ellas un niño de 11 años cuyo rescate fue difundido en redes sociales por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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189 edificios colapsados

La magnitud de la destrucción es visible desde el aire. De acuerdo con cifras oficiales, 189 edificios colapsaron por completo y al menos 774 inmuebles resultaron afectados. La ONU calcula que los terremotos podrían dejar cerca de siete millones de damnificados y pérdidas económicas por alrededor de 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Los testimonios de quienes viven la tragedia reflejan la dimensión humana del desastre. "Esto es algo de otro mundo, que caigan edificios es algo que hemos visto en películas", relató José Contreras, guardia de seguridad de un centro médico improvisado. "Nos fuimos llenando de muertos. Muchas personas que conozco ya no están".

Mientras tanto, también aumentan las críticas por las restricciones impuestas en las zonas afectadas. El gobierno militarizó La Guaira y estableció la necesidad de contar con salvoconductos para acceder a algunas áreas de desastre, una medida cuestionada por rescatistas y familiares de desaparecidos. Además, organizaciones y periodistas han denunciado limitaciones para documentar la situación sobre el terreno.

En medio de la tragedia, el papa León XIV expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y agradeció el trabajo de quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia.