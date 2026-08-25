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El Matrimonio de Dolly Parton con Carl Dean: su Historia de Amor de Casi 58 Años

Tras la muerte de Dolly Parton, repasamos su historia de amor con Carl Dean. Desde el día que se conocieron en una lavandería hasta el adiós final.

dolly-parton-carl-thomas-dean-historia-de-amorFoto: Getty Images

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Dolly Parton y Carl Dean: un amor que desafió el tiempo y la fama. Desde su primer encuentro hasta su despedida, descubre la historia detrás de su relación.

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