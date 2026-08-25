El Matrimonio de Dolly Parton con Carl Dean: su Historia de Amor de Casi 58 Años

Dolly Parton murió este 25 de agosto de 2026, así lo informó su familia a través de un video publicado en sus redes oficiales.

La noticia llega solo unos meses después de que la estrella de country enfrentara uno de los duelos más retadores de su vida: la muerte de Carl Thomas Dean, su esposo durante casi 60 años, en marzo de 2025.

Su historia de amor fue una de las más discretas y duraderas del mundo del entretenimiento.

Todo comenzó en 1964, el día en que Parton llegó a Nashville, con una maleta de ropa sucia y el sueño de convertirse en cantante.

En frente de la lavandería Wishy Washy, estaba Carl Dean, dueño de un negocio de pavimentación, dos años mayor que ella.

"Tenía mucha prisa por llegar, y después de meter la ropa en la lavadora, empecé a caminar por la calle, contemplando mi nuevo hogar, cuando un hombre me gritó y lo saludé con la mano. Como soy de pueblo, hablo con todo el mundo. Se acercó y, bueno, era Carl, mi marido", contó alguna vez Parton en una entrevista con The New York Times.

Carl, por su parte reveló en otra entrevista qué pasó por su cabeza en ese momento:

"Me voy a casar con esa chica'", dijo Dean.

"Lo segundo que pensé fue: 'Dios mío, qué guapa es'. Y ese fue el día en que empezó mi vida".

Después de dos años de noviazgo, que fueron interrumpidos por el servicio militar de él, Dolly y Carl se casaron en 1966.

Mientras la carrera de Dolly Parton despegaba con discos, giras, películas y premios, Dean mantuvo un camino más reservado, alejado por completo de los reflectores. Nunca asistió a una alfombra roja, y rara vez daba entrevistas.

Ese bajo perfil, incluso, hizo que Dolly fuera cuestionada sobre la existencia de su esposo, algo que la artista tuvo que confirmar en varias ocasiones.

La pareja renovó sus votos en 2016, al cumplir 50 años de casados, y nunca tuvo hijos.

Parton solía describir su unión como poco común, pero sólida, marcada por el respeto mutuo y la independencia de cada uno en su propio terreno: ella en los escenarios, él en su negocio de asfalto.

Carl Dean murió el 3 de marzo de 2025, a los 82 años, en Nashville. La familia mantuvo en privado los detalles sobre su salud y nunca reveló la causa de su muerte.

Parton lo despidió con un mensaje breve en el que agradeció el amor compartido durante más de cincuenta años y pidió respeto para su duelo.

Los meses posteriores fueron, según reconoció la propia cantante, los más duros de enfrentar. los primeros aniversarios, las primeras fiestas sin él, su primer aniversario luctuoso.

Parton llegó a admitir que descuidó su propia salud mientras cuidaba a Dean en sus últimos años, y que ese desgaste físico y emocional la acompañó hasta el final de su vida.

Hoy, con la muerte de Dolly Parton, se cierra un capítulo que durante casi 58 años representó una de las historias de amor más singulares del mundo del espectáculo, la de una superestrella mundial y el hombre que eligió, siempre, quedarse atrás de la cámara.