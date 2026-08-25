Así Despidieron las Estrellas de Hollywood a Dolly Parton

La noticia de la muerte de Dolly Parton, a los 80 años, causó consternación en todo el mundo y una ola de homenajes por parte de figuras del entretenimiento, la música y la política.

La cantante y actriz, considerada una leyenda de la música country, murió el martes tras haber sido internada días antes en el Vanderbilt University Medical Center de Nashville por complicaciones renales y autoinmunes.

La cantante de country Kacey Musgraves publicó una serie de mensajes en X apenas se confirmó la noticia.

Expresó su dolor por la pérdida y señaló que el mundo se siente menos brillante sin Parton, además de mencionar que la artista ya está reunida con su esposo, Carl Dean, quien falleció el año pasado.

So glad she’s with her Carl Dean. No one talk to me today. — K A C E Y (@KaceyMusgraves) August 25, 2026

Reba McEntire compartió una fotografía junto a Parton y describió lo que significó su cercanía durante años. También le agradeció por todo lo que aportó a quienes la rodeaban y mencionó que atesora el recuerdo de su última conversación con ella.

La actriz Jamie Lee Curtis publicó una fotografía junto a Parton con un mensaje en el que le agradeció por su trayectoria.

Lily Tomlin, quien coprotagonizó junto a Parton la película 9 to 5 en 1980, compartió una imagen en blanco y negro de ambas en su juventud con el caption "sin palabras".

Lacantante Kelly Clarkson escribió:



"Dolly Parton tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales, y vistos, y bienvenidos, y como si fueran viejos amigos. Extrañaré su corazón y su voz, como estoy segura de que lo harán millones. Qué regalo y talento tan increíbles eran y aún son, con un catálogo asombroso de arte que ha dejado atrás para todos nosotros".

Otras figuras como Julia Roberts, quien trabajó con Parton en Steel Magnolias, y Khloé Kardashian también compartieron mensajes destacando la calidez y el legado de la cantante.

Además de Musgraves y McEntire, artistas como Carole King, Jack White, Steve Martin y George Strait publicaron mensajes de condolencia en los que resaltaron el impacto que Parton tuvo tanto en la música country como en la cultura popular en general.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se pronunció sobre la muerte de la artista y ordenó que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta durante una semana en su honor, a partir de este martes.

La muerte de Dolly Parton llega apenas un año y medio después de la muerte de su esposo, Carl Dean, y tras la reciente pérdida de su hermano Denver, lo que convierte a este mes en uno especialmente doloroso para la familia de la cantante.