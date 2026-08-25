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Así Despidieron las Estrellas de Hollywood a Dolly Parton

Músicos y actrices como Kacey Musgraves, Jamie Lee Curtis, Lily Tomlin y más, rindieron homenaje a Dolly Parton, quien murió este martes

Estrellas de Hollywood rinden tributo a Dolly Parton tras su muerteEstrellas de Hollywood rinden tributo a Dolly Parton tras su muerte. Foto: Getty Images

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El mundo llora a Dolly Parton. Estrellas como Kacey Musgraves y Jamie Lee Curtis rinden homenaje a la leyenda del country. Descubre cómo la recuerdan.

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