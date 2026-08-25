Entretenimiento

Dolly Parton Murió Tras Enfrentar una Batalla contra el Cáncer, Confirmó su Equipo

El publicista de la 'reina del country' confirmó en un comunicado que Parton "enfrentó valientemente la enfermedad".

de-que-murio-dolly-parton-equipo-confirma-que-tenia-cancerFoto: AP

Destacado

La leyenda del country, Dolly Parton, murió a los 80 años. Su sobrino reveló la noticia en redes, cumpliendo un deseo de la cantante. Información en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+