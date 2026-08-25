Dolly Parton Murió Tras Enfrentar una Batalla contra el Cáncer, Confirmó su Equipo

Dolly Parton, la leyenda de la música country, murió este martes 25 de agosto a los 80 años tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer, confirmó su equipo.

Su publicista, Marcel Pariseau, señaló en un comunicado que la cantante murió "tras enfrentar valientemente" la enfermedad.

La noticia fue revelada primero por su sobrino, Bryan Seaver, quien durante más veinte años se desempeñó como su jefe de seguridad, a través de un video publicado en las redes sociales de la artista.

Seaver explicó que el mensaje era algo que la propia Dolly le había pedido grabar años atrás, y que solo hasta este momento asimiló por completo.

De acuerdo con el comunicado de su equipo, Parton falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos.

Su equipo destacó que la artista dedicó su vida y carrera a llevar alegría, esperanza e integridad a todo lo que tocó, y resaltó su generosidad hacia personas que nunca llegó a conocer en persona.

Parton había hablado de manera intermitente sobre complicaciones de salud desde septiembre de 2025, aunque nunca dio detalles específicos.

Diez días antes de su fallecimiento, canceló una aparición pública en la apertura de una nueva atracción en su parque temático Dollywood, argumentando indicaciones médicas de no viajar.

La artista había enfrentado además la pérdida de su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 tras casi 60 años de matrimonio.

Celebridades del mundo del espectáculo despidieron a Dolly con mensajes conmovedores.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas ondearan a media asta en su honor.

Su funeral será privado e íntimo, según indicó su familia, que pidió que en lugar de flores se hagan donativos a la Imagination Library, la fundación de alfabetización infantil de Dolly, que por más de 30 años se ha dedicado a fomentar la lectura en las infancias de Estados Unidos.