Gabinete de Seguridad Descarta Riesgo en Mexicali tras Alerta de EUA y Canadá

Luego de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana informara la noche del lunes 24 de agosto 2026, sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, este día, el Gabinete de Seguridad Federal aseguró que no han identificado elementos que confirmen un riesgo "específico o inminente" para la población.

A través de una tarjeta informativa, las autoridades federales indicaron que se mantiene un intercambio de información con Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con la alerta.

"Como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali", indica la tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, refirió que cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante "cualquier eventualidad".

El Gabinete exhortó a la población a mantener la calma e informarse mediante fuentes oficiales, al igual que tener a la mano los números de emergencia para realizar denuncias anónimas, tales como el 911 y el 089.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Consulado de EUA en Tijuana Emite Alerta de Seguridad para Mexicali por Amenaza

"Las instituciones de los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad", afirmó.

Este lunes las autoridades estadounidenses activaron una alerta debido a “información sobre amenazas”. Por está razón, determinaron suspender este 25 de agosto las actividades del gobierno de Estados Unidos en Mexicali, así como sus viajes a la ciudad fronteriza.

“Estamos alertando a los ciudadanos estadounidenses de esta posible amenaza”, indicaron en el portal del Consulado en México.

Después de la emisión de la alerta estadounidense, las autoridades de Canadá también emitieron un mensaje especial para tener precaución en México. En su cuenta, TravelGoC, hicieron público el texto que indica lo siguiente:

"Se recomienda extremar las precauciones en México debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros".

Sobre las alertas de seguridad que emitieron autoridades estadounidenses y canadienses, para evitar sedes gubernamentales en Mexicali, Baja California, este día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, con información de sus propias agencias, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta”, indicó en su conferencia matutina.

La mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad estará pendiente del tema, pero que en realidad “no hay algún tema en específico”.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, señaló.

EPP