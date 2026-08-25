Seguridad

Gabinete de Seguridad Descarta Riesgo en Mexicali tras Alerta de EUA y Canadá

El Gabinete de Seguridad Federal indicó que se ha reforzado la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad

Elementos de seguridad de Mexicali, Baja California durante labores de vigilanciaFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+