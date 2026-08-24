Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Vehículo en Hermosillo, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre, de 74 años de edad, fue localizado la tarde de este lunes dentro de un vehículo estacionado en la parte de la cochera de un domicilio, en la colonia Arándanos, al norte de la ciudad de Hermosillo.



El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de las calles De los Acebos y De los Abetos, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades al percibir fuertes olores provenientes del automóvil.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, donde confirmaron que una persona se encontraba sin vida en el interior de la unidad.



Personal de de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la zona en busca de indicios que ayuden en las investigaciones, mientras que el Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se hará la necropsia de ley para identificar las causas de la muerte.