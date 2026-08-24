Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Vehículo en Hermosillo, Sonora

El cuerpo de un masculino de 74 años de edad fue encontrado dentro de una unidad estacionada en la colonia Arándanos, al norte de la ciudad.

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Vehículo en Hermosillo, SonoraLocalizan a Hombre Sin Vida Dentro de Vehículo en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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