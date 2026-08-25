Seguridad

Identifican a Víctima de Ataque Armado Ocurrido en Nogales, Veracruz

Fue dada a conocer la identidad de la persona fallecida durante los hechos violentos ocurridos recientemente en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

identifican a víctima de ataque armado ocurrido en Nogales en la zona centro de Veracruzidentifican a víctima de ataque armado ocurrido en Nogales en la zona centro de Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Aumenta la violencia en Altas Montañas, identifican como Octavio Leal al joven asesinado en Nogales el fin de semana. La falta de vigilancia preocupa a los habitantes de la zona.

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