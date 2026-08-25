Identifican a Víctima de Ataque Armado Ocurrido en Nogales, Veracruz

Según los últimos reportes la violencia ha incrementado en los últimos meses en la zona de las Altas Montañas de Veracruz. Durante el fin de semana se registró un ataque armado donde un joven perdió la vida.

En la zona se registró una fuerte movilización de elementos policiacos, y se dispuso un operativo de seguridad para dar con el paraderos de él o los agresores.

La víctima fue identificada como Octavio Leal, de entre 25 y 28 años, y se dio a conocer que era sobrino del director de Protección Civil de Camerino Z. Mendoza. El joven fue asesinado a balazos en la colonia Nueva Rosita perteneciente al municipio de Nogales.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos nueve detonaciones de arma de fuego y, pese al despliegue de corporaciones de seguridad, hasta el momento no se reportan personas detenidas vinculadas a este suceso de violencia.

Señalan que la falta de vigilancia policial ha sido uno de los factores para que los hechos delictivos incrementen en esta zona de la entidad veracruzana.