Tres Sujetos a Prisión por Presunto Homicidio y Agredir a Oficiales en Caborca

Antonio de Jesús 'N', José Fermín 'N' y Eliazar 'N', de 36, 34 y 32 años, respectivamente, fueron condenados por tentativa de homicidio y asociación delictuosa, en Caborca.

La Fiscalía de Sonora informó que los hechos ocurrieron el 8 de mayo del 2021, cuando los sentenciados y otra persona intentaron asesinar a una de las víctimas, quien resultó lesionada y luego la privaron de su libertad.

Los sujetos habían sido interceptados por policías municipales, pero dispararon contra los agentes y lesionaron a uno de ellos.

Al repeler la agresión, los policías rescataron a la víctima del vehículo, el cual fue abandonado por los acusados.

En su intento de fuga, los ahora sentenciados ingresaron a un domicilio en el ejido El Coyote, pero fueron detenidos junto con armas de fuego y equipo táctico.

El fallo condenatorio que impuso el juez a cada sentenciado fue de ocho años por tentativa de homicidio y tres más por asociación delictuosa.