Seguridad

Tres Sujetos a Prisión por Presunto Homicidio y Agredir a Oficiales en Caborca

Cuando los detenidos fueron interceptados abrieron fuego en contra de elementos de la Policía Municipal hiriendo a uno de ellos.

Tres Sujetos a Prisión por Presunto Homicidio y Agredir a Oficiales en CaborcaTres Sujetos a Prisión por Presunto Homicidio y Agredir a Oficiales en Caborca. Foto: FGJES

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+