Accidentes

Incendio Consume Cuartos de Madera en Cerrada de los Cipreses de Ciudad Juárez

Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda utilizada como almacén; autoridades atribuyeron el siniestro al efecto lupa.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio.Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio. Foto: N+

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Un incendio en Ciudad Juárez moviliza a bomberos: cuartos de madera usados como almacén arden por efecto lupa.

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