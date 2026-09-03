Incendio Consume Cuartos de Madera en Cerrada de los Cipreses de Ciudad Juárez

Un incendio registrado en unos cuartos de madera movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Cerrada de los Cipreses, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vecinos reportaron al número de emergencias 911 que observaron una columna de humo y llamas salir de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Camino Viejo a San José y Sabino Hinostrosa.

Ante el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, confirmaron el incendio y resguardaron la zona mientras solicitaban el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Una cisterna y dos máquinas de Bomberos arribaron al sitio para realizar las maniobras necesarias y sofocar las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incendio habría sido ocasionado por el llamado efecto lupa de una botella que se encontraba dentro de los cuartos de madera.

La vivienda donde ocurrió el siniestro funcionaba como almacén, según la información disponible.

No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio.