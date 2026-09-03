Hallan Muerto Adulto Mayor Fuera de Restaurante de Boca del Río

El fallecimiento de un hombre adulto mayor ocurrió sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, perteneciente a la ciudad de Boca del Río, exactamente afuera de un restaurante ubicado muy cerca de la avenida Juan Pablo II.

El cuerpo del hombre fue hallado en la parte del estacionamiento del establecimiento comercial. En el lugar al momento de los hechos se mencionó que pudo haber sido el vigilante de esta zona. Aunque esta versión no ha sido confirmada y tampoco ha sido identificado.

El hombre con cabello canoso en su vestimenta portaba una playera blanca, pantalón color negro, tenis también negros con suela blanca. El hallazgo se dio muy cerca del Banco de México y también la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Elementos policíacos acudieron para tomar conocimiento y acordonar la zona, esperando la llegada de periciales y se encargaran de realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO y realizar los procedimientos de ley para determinar la causa que originó su muerte.