Accidentes

Hallan Muerto Adulto Mayor Fuera de Restaurante de Boca del Río

Elementos de seguridad acudieron al punto para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Movilización por adulto mayor hallado sin vida en Boca del RíoMovilización por adulto mayor hallado sin vida en Boca del Río. Foto: N+

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Un hombre fue hallado sin vida en el bulevar Ruiz Cortines de Boca del Río. La policía acordonó la zona mientras se investigan las causas.

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