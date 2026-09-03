Florerías en Reynosa Dejan de Vender Flores Ante Presuntas Amenazas

Diversas florerías con dirección en la ciudad de Reynosa han han expuesto en redes sociales una situación delicada que afecta a los comerciantes dedicados a la venta de flores naturales, que los obliga a cerrar sus negocios.



Mientras que algunas páginas señalan que continuarán trabajando hasta agotar su producto ya en existencia, otros han optado por dejar de vender a la brevedad.



En algunas publicaciones se menciona que el problema está relacionado con el cobro de cuotas por parte de grupos delictivos.



Ante ello, exhortan a la población a no comprar este producto como forma de protesta ante la inseguridad que viven este y decenas de comerciantes de los diferentes gremios, así como a las autoridades a poner un alto a este grave problema.

Florerías en Reynosa Anuncian Cierres Temporales

Comerciantes del ramo floral en Reynosa han denunciado a través de redes sociales presuntos actos de extorsión que afectan directamente sus ventas. Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha verificado formalmente la situación, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) exhorta a los afectados a recabar evidencia y realizar la denuncia correspondiente de forma anónima al 089 o ante las instancias competentes.