Seguridad

Florerías en Reynosa Dejan de Vender Flores Ante Presuntas Amenazas

Algunos establecimientos anunciaron que continuarán trabajando hasta agotar el producto que tienen en existencia.

Florerías en Reynosa Dejan de Vender Flores Ante Presuntas AmenazasFlorerías en Reynosa Dejan de Vender Flores Ante Presuntas Amenazas. Foto: Florería Neys

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Comerciantes de flores en Reynosa enfrentan amenazas y cierran sus puertas.

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