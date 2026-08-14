No Hay Fecha para la Recuperación de Cuerpos de Gruta en Cuetzalan, Puebla: Protección Civil

A más de un mes de la tragedia registrada en unas grutas de Cuetzalan del Progreso en Puebla, tres cuerpos permanecen en el interior y no han podido ser rescatados.

Se trata de Ismael Peña, de 40 años, y sus hijas Yazmín Lizbeth y Karime Antonio, de 21 y 24 años, respectivamente.

Este jueves el Coordinador de Protección Civil del Estado, Bernabé López Santos, informó que por el momento no existe una fecha para reanudar las labores de recuperación en la gruta de Chichicazapan.

Las condiciones climáticas impiden labores de rescate de tres familiares en gruta de Cuetzalan

Antes de intentar un nuevo ingreso se debe garantizar la seguridad de los rescatistas, para evitar otra tragedia.

Bernabé López Santos agregó que se mantiene comunicación con el municipio donde se tiene resguardado el lugar y hay personal encargado.

Mientras las condiciones mejoran, autoridades estatales y municipales mantienen resguardado el acceso a la zona.

Indicó que las maniobras para recuperar los tres cuerpos se retomarán únicamente cuando existan condiciones seguras para el personal de rescate.

Con información de N+

JAPR