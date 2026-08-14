Accidentes

No Hay Fecha para la Recuperación de Cuerpos de Gruta en Cuetzalan, Puebla: Protección Civil

Antes de intentar un nuevo ingreso se debe garantizar la seguridad de los rescatistas, para evitar otra tragedia.

Un hombre y sus dos hijas continúan atrapados en la gruta.Un hombre y sus dos hijas continúan atrapados en la gruta. Foto: Sicom Noticias

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La tragedia en Cuetzalan sigue sin resolverse. Protección Civil no arriesgará a los rescatistas sin seguridad. ¿Cuándo podrán recuperar los cuerpos?

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