Accidentes

Cuatro Muertos y Veinte Heridos Deja Choque Entre Autobús y Tráiler en Nayarit

El hecho ocurrió en el kilómetro 100 de la Federal 15 libre, cerca de Lázaro Cárdenas

Cuatro Muertos y Veinte Heridos Deja Choque Entre Autobús y Tráiler en NayaritEl tráiler quedó incrustado contra el frente del autobús tras el choque registrado en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, en Nayarit. Foto: Guardia Nacional Carreteras

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