Cuatro Muertos y Veinte Heridos Deja Choque Entre Autobús y Tráiler en Nayarit

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que un autobús de pasajeros y un tráiler chocaron en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Rosamorada. De manera preliminar, la dependencia reportó cuatro personas fallecidas y veinte lesionadas.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla. Personal especializado en criminalística de la Fiscalía se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La Guardia Nacional Carreteras reportó cierre total de circulación a la altura del kilómetro 100+300 de la carretera Libre Tepic-Mazatlán, por lo que pidió a los conductores atender la señalización vial en el tramo.

En redes sociales circularon videos que muestran la llegada de familiares de las víctimas al sitio del accidente.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit señaló que dará a conocer una actualización conforme avancen las investigaciones y se cuente con información confirmada.