Identifican a los Muertos por el Accidente de Avión de Amazon
Los dos tripulantes de la aeronave, el piloto y copiloto, fueron dados de alta tras recibir atención médica
Accidente de avión de carga de Amazon en Aeropuerto de Miami. Foto: AFP
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Identifican a las víctimas del accidente aéreo de Amazon en Miami. Cinco fallecidos y dos heridos en estado crítico tras el impacto. Los pilotos ya fueron dados de alta. Más detalles sobre esta tragedia.
Las autoridades divulgaron los nombres de las cinco personas que murieron en el accidente del avión de carga de Amazon que el domingo se estrelló contra dos vehículos cerca del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos de América (EUA).
La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a los fallecidos como: Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.
Los cinco fallecidos viajaban en una camioneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza que presta servicios en aviones en MIA. Los otros dos ocupantes resultaron heridos.
Cordero-Stutz señaló que los dos tripulantes del avión, los pilotos Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años, y Joseph Carol, de 55, sufrieron heridas leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.
Otros tres heridos permanecen hospitalizados, se trata de: Eugenio Corredor y Ridoel Averhoff Diaz, de 32 años, que se encuentran en estado crítico, mientras que Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36, está estable.
Previamente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) indicó que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas (tiempo local). El equipo involucrado era un Boeing 767-300, procedente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.