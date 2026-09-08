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Identifican a los Muertos por el Accidente de Avión de Amazon

Los dos tripulantes de la aeronave, el piloto y copiloto, fueron dados de alta tras recibir atención médica

Accidente de avión de Amazon en Aeropuerto de MiamiAccidente de avión de carga de Amazon en Aeropuerto de Miami. Foto: AFP

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Identifican a las víctimas del accidente aéreo de Amazon en Miami. Cinco fallecidos y dos heridos en estado crítico tras el impacto. Los pilotos ya fueron dados de alta. Más detalles sobre esta tragedia.

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