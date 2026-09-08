Mexicano se Declara Culpable en EUA por Lavado de 4 Millones de Dólares con Criptomonedas

El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años de edad, lavó aproximadamente cuatro millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos y transfirió el dinero a México mediante criptomonedas, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Vázquez González trabajaba con intermediarios financieros que organizaban la recolección de ganancias del narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos. Recibió 40,000 dólares de comisión por su participación, según estimaciones de las autoridades, detalló la dependencia en un comunicado.

Vázquez González recibió el depósito de los cuatro millones de dólares en una billetera de criptomonedas bajo su control. Después, transfirió el dinero para ocultar su origen.

El acusado también vendía las criptomonedas por dólares estadounidenses en México y devolvía el dinero en efectivo al intermediario que organizó la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos, explicó el Departamento de Justicia.

Un juez de un tribunal federal determinará la sentencia contra el mexicano el próximo 17 de diciembre. Enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión.