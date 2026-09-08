Narcotráfico

Mexicano se Declara Culpable en EUA por Lavado de 4 Millones de Dólares con Criptomonedas

Carlos Erick Vázquez González podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel

CriptomonedasCriptomonedas. Foto: Reuters | Archivo

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Lavado de dinero y criptomonedas: Carlos Vázquez, mexicano, enfrenta hasta 20 años de cárcel en EUA por lavar 4 millones del narcotráfico. Sentencia en diciembre.

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