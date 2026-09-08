Clima en Nuevo León: Calor y Humedad Podrían Generar Tormentas

Las temperaturas de esta mañana de martes oscilan entre los 24 y 25 grados en la zona metropolitana de Monterrey. El cielo se encuentra medio nublado, mientras que la calidad del aire es buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental. Durante el día de ayer nuevamente se presentaron lluvias y tormentas en distintos puntos del estado. En Montemorelos se registró una fuerte granizada acompañada de viento muy fuerte. En Guadalupe también se presentaron lluvias y fuertes vientos, mientras que en Carretera Nacional estuvieron presentes las precipitaciones y la tormenta eléctrica.

Para hoy se mantienen bajas las probabilidades de lluvia para Monterrey. Sin embargo, al igual que ocurrió ayer, aunque los porcentajes son bajos, las condiciones de calor y el ingreso de humedad podrían generar el desarrollo de tormentas durante la tarde.

A nivel nacional, las condiciones meteorológicas continúan muy inestables. Se pronostican fuertes lluvias sobre la Sierra Madre Occidental debido a canales de baja presión, mientras que en las regiones occidente, centro y sureste se prevén precipitaciones por la llegada de una nueva onda tropical, la número 37 de la temporada.

En el noreste, una línea de vaguada también podría ocasionar condiciones de inestabilidad. Frente a las costas del Pacífico continúa bajo monitoreo una zona de inestabilidad que presenta un 70 por ciento de potencial ciclónico para los siguientes días. Este sistema se mantiene alejado de la costa nacional, aunque sus desprendimientos podrían ocasionar lluvias y oleaje en la costa occidental.

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Por otra parte, en el Atlántico, Caribe y Golfo de México no hay ninguna formación bajo vigilancia, pese a que actualmente se encuentra el pico de actividad de la temporada de ciclones en el Atlántico.

De acuerdo con el panorama previsto para los siguientes siete días, no existen condiciones para la formación de algún sistema ciclónico en estas regiones, situación relacionada con la presencia de “El Niño”.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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