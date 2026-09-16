Sociedad

A Esta Hora Va a Sonar la Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional 2026

El próximo 19 de septiembre se realizará este evento que tiene como propósito fomentar la cultura de Protección Civil y fortalecer las capacidades de reacción de los servicios de emergencia

Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional 2026.Este 19 de septiembre se realizará el segundo simulacro nacional 2026. Foto: Cuartoscuro.

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