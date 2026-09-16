A Esta Hora Va a Sonar la Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional 2026

Como cada 19 de septiembre desde 2004, año en que se llevó a cabo el primer ejercicio de Protección Civil masivo en Ciudad de México, este sábado tendrá lugar el Segundo Simulacro Nacional 2026 con la intención de mejorar los tiempos de respuesta de la población y los servicios de emergencia en caso de temblor.

Con la intención de que familias completas verifiquen su plan contra emergencias, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México advirtió que modificó el horario del Segundo Simulacro Nacional 2026 para que se realice a las 12:00 horas del 19 de septiembre, (tiempo del centro de México).

Dado que se trata de un ejercicio a nivel nacional, en una nota previa te compartimos cuáles son las hipótesis del Segundo Simulacro por cada zona del país. Además de un mapa donde puedes consultar en qué estados sí sonará la alerta sísmica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Segundo Simulacro Nacional 2026: Fecha y Horario de la Activación de Alerta Sísmica

En el caso de Ciudad de México y el Estado de México, la hipótesis será de un sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Recuerda que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, adicional al alertamiento en los altavoces instalados en distintos puntos del país, recibirás un mensaje vía celular en el que se avisará sobre la emergencia al tiempo que sonará un timbre.

Al tratarse de un simulacro, el mensaje del próximo 19 de septiembre incluirá la leyenda "Segundo Simulacro Nacional 2026".

Esta notificación, que también se enviará en punto del mediodía, tiene por objetivo detectar fallas en el Sistema Nacional de Alertas, y mejorar los tiempos del sistema de alertamiento. En caso de detectar alguna anomalía deberás reportarla.

Aunque se trata de un ejercicio de Protección Civil, vale la pena que sepas qué debes incluir en la Mochila de Emergencia. Ten en cuenta qué ésta debe contemplar insumos para las 24 horas posteriores a un temblor.