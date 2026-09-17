Sociedad

Museo Nacional de Antropología Cumple 62 Años: Así Fue el Mayor Robo en su Historia

El hurto fue orquestado por dos ladrones inexpertos, quienes sustrajeron piezas del patrimonio nacional

El "Paraguas" del Museo Nacional de Antropología capta la atención de todos los visitantesFoto: Museo Nacional de Antropología
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