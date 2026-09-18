Tras su captura, Francisco Javier "N" fue ingresado esta noche al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla. Se espera se fije la audiencia inicial donde el Ministerio Público especializado formulará imputación por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte Aguilera.

La detención se realizó esta tarde por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautla con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía de Morelos, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Después de que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informara por la tarde la captura del presunto feminicida, la gobernadora de Morelos dio una conferencia de prensa, en la que expresó sus condolencias por lo sucedido.

Indicó que la detención fue el resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas estatales y las fuerzas federales; sin embargo, afirmó que esto no significa que el caso esté cerrado.

"Cualquier feminicidio será plenamente esclarecido para que todas las familias tengan justicia, como en el caso de Claudia".

Al respecto, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, señaló que a las 18:00 de la tarde de hoy, Francisco Javier “N” fue detenido en el centro de Cuautla. El juez fijará la audiencia para la vinculación, y se espera que cumpla una sentencia de 70 años.

El fiscal agradeció el apoyo de la gente que brindó información, sumado a las labores de inteligencia.

Una vez que se tuvo conocimiento, las Fuerzas Federales se trasladaron al lugar donde fue ubicado el presunto feminicida; "encuentran a esta persona en un estado de salud conveniente", pero esto se determinará tras los exámenes que se le practiquen.

Sobre los otros casos de feminicidios que se han registrado en la entidad, las autoridades afirmaron que trabajan en ello. "Nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de darle seguimiento y bajar a cero la impunidad de los asesinatos de mujeres", dijo la gobernadora.

El fiscal indicó que, aunque el móvil fue el robo del celular de la víctima, advirtió que fue un feminicidio por la forma en la que ocurrió. Sumado a que esta persona ya contaba con antecedentes penales, "empezó a delinquir desde muy chico", informó.

De acuerdo con las autoridades, se espera que mañana sea entregado el cuerpo de la joven a su familia, mientras que el gobierno de Morelos se reunirá con el cónsul de España.

La relatoría de hechos, según el gobierno estatal: "Claudia llegó un día antes a la Casa de Cultura, sale a las 8 de la noche, y al exterior, donde hay un estacionamiento, Claudia habla por teléfono, fuma un cigarro, en ese momento, entra esta persona y ahí es donde lleva a cabo estos hechos delictivos".

El gobierno estatal destacó que fueron 7 minutos lo que tardó en llegar la patrulla, desde que se dio aviso, y 30 segundos después llega la ambulancia.

Ante la información que se ha difundido en medios en España de que presuntamente hubo intento de una violencia machista, el fiscal Blumenkron rechazó esto: "No hay ningún tema de carácter sexual".

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