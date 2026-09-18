Detienen a Presunto Feminicida de Claudia Tacoronte, Estudiante Española Asesinada en Morelos

Fue detenido el presunto homicida de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada la noche del sábado 12 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautla.

La detención del presunto responsable, identificado como Francisco Javier “N”, fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Francisco Javier “N” se encontraba sustraído de la acción de la justicia, tras haber sido identificado a través de videos como el presunto responsable del homicidio de Tacoronte Aguilera, informó por su parte la Fiscalía de Morelos.

En su cuenta de X, publicó: "Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida".

García Harfuch señaló que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio, la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales de Morelos iniciaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable.

El presunto feminicida de Claudia Tacaronte.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, "el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido", añadió el titular de la SSPC. Fue a través de un operativo interinstitucional que elementos de la AIC, en conjunto con autoridades federales y estatales, cumplimentaron la aprehensión de Francisco Javier “N”.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por el delito de feminicidio.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

El miércoles, la Fiscalía de Morelos informó que había identificado al presunto asesino de la joven española. Detalló que se trataba de Francisco Javier “N", alias “El Trompas”, quien cuenta con antecedentes penales.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar detalló que, tras su identificación, se giró una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de la estudiante extranjera.

Por su parte, Fernando Blumenkron, el fiscal de Morelos, escribió en su cuenta de X: "Cumplimos el compromiso con la justicia y la cero impunidad. Elementos de la AIC, en un operativo coordinado con la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC Morelos, detuvieron a Francisco Javier 'N', probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera".

Cumplimos el compromiso con la justicia y la cero impunidad. Elementos de la AIC, en un operativo coordinado con la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC Morelos, detuvieron a Francisco Javier “N”, probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera. pic.twitter.com/UDPsX8LNvr — Fernando Blumenkron🇲🇽⚖️ (@FBlumenkron) September 18, 2026

AMP