Seguridad

Fiscalía de Sinaloa Investiga Asesinato de Tres Maestras como Feminicidio

Los casos corresponden a dos educadoras privadas de la vida en el municipio de Escuinapa y de una profesora jubilada en Culiacán

Sinaloa Investiga Feminicidio de Tres Mujeres que Tenían en Común Ser MaestrasAutoridades de Sinaloa acordonan zona de homicidio. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+