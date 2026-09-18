La Fiscalía de Sinaloa investiga como feminicidio los recientes asesinatos de tres mujeres que tenían como característica en común haber sido maestras. Los casos corresponden a dos educadoras privadas de la vida en el municipio de Escuinapa y de una profesora jubilada en Culiacán.

Las víctimas de Escuinapa trabajaban para el sistema educativo estatal; una estaba dedicada a servicios de apoyo para educación especial y la otra daba clases de artes en un preescolar. La tercera víctima era una maestra jubilada cuyo asesinato ocurrió en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán.

Ninguna fue atacada dentro de una escuela o mientras se trasladaba a su centro de trabajo, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

La fiscal local, Claudia Sánchez Kondo, aclaró que, aunque las tres víctimas eran maestras, las investigaciones no han establecido una relación entre los asesinatos.

"Tenemos la característica de que las tres fueron maestras. Entonces estamos trabajando en ese dato, pero no necesariamente que sea un ataque dirigido a maestras. No hay una relación, estamos trabajando la parte de la coincidencia".

La Unidad de Análisis y Contexto trabaja para identificar las características, posibles causas y líneas de investigación relacionadas con los contextos de las víctimas.

En tanto, Sánchez Kondo aceptó que, con relación al año anterior, en este 2026 se observa un aumento en los feminicidios; tan solo en lo que va de septiembre se tiene el reporte de 14 casos.

"Por feminicidios tenemos hasta ahorita 14 casos registrados; seis en el municipio de Escuinapa, cuatro en el municipio de Culiacán y cuatro en el municipio de Mazatlan. Teníamos hasta antier un aproximado de 83 casos en lo que va del año; hasta ahorita, en lo que va del mes, son 14".

La funcionaria así reconoció un aumento en los feminicidios:

"Sí, lamentablemente tenemos esa situación, lo que se ha estado registrando en el municipio de Escuinapa principalmente, donde tenemos un alza en el tema del registro de feminicidios".

Según las autoridades, en algunos de los feminicidios se mantiene como línea de investigación el narcomenudeo, aunque aclaró que esta hipótesis no corresponde a todos los casos.

Con información de Érika Palma

HVI