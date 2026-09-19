Entretenimiento

Protestas Pro-Palestina Irrumpen Afuera del Estadio Donde Cantará Ed Sheeran

En las últimas horas se ha registrado una caída en los precios de los boletos para la presentación del cantante británico en Filadelfia

Concierto de Ed Sheeran en FiladelfiaManifestantes propalestinos ondean banderas y sostienen pancartas durante una protesta previa a un concierto de Ed Sheeran en Filadelfia, el sábado 18 de septiembre de 2026. Foto: AP
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