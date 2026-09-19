Decenas de manifestantes pro-Palestina protestaron al exterior del estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos, donde este sábado se presentará Ed Sheeran.

Con pancartas y consignas que tildaban de "payaso" a Sheeran, los manifestantes se desplegaron en las calles aledañas al recinto, en el concierto que marca el regreso del músico a los escenarios después de la polémica.

La debacle en la gira 'Loop' inició luego de que sacaran de las presentaciones al rapero Macklemore, quien fungía como acto telonero, tras haber exclamado "¡Palestina libre!" y cantado su tema de protesta "Hind's Hall" el 4 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El cantante estadounidense fijó su postura en contra del asesinato de personas —entre ellas miles de menores— en el territorio palestino, a lo que Sheeran respondió: "yo elijo utilizar mi fama para ofrecer un espacio seguro".

Luego de este intercambio de opiniones, la banda del intérprete de "Shape of You" y Finneas O'Connell decidiron bajarse del tour.

Posterirormente a estas declaraciones, comenzó a caer la venta de boletos para las siguientes fechas de lo conciertos de la gira, además de que descendieron los precios de los boletos.

Los anuncios en StubHub mostraban entradas desde 53 dólares (alrededor de 915 pesos mexicanos), mientras que TicketData situaba los precios de reventa en 56 dólares (965 pesos).

De acuerdo con una declaración de Keith Pagello, fundador de TicketData, citada en Newsweek, los precios suelen bajar a medida que se acerca la fecha de los conciertos, pero el descenso observado en Filadelfia iba más allá de la tendencia habitual de la gira.