Entretenimiento

Alejandrá Guzmán Aclara Cuál es Su Estado de Salud y Qué le Pasó Durante Concierto

La cantante se encontraba en medio de una presentación en Veracruz, cuando tuvo que detener el show para salir del escenario y ser trasladada al hospital en ambulancia

Alejandra Guzmán sostiene un microfono mientras habla en una conferenciaAlejandra Guzmán se encontraba en un concierto y tuvo que ser retirada en ambulancia. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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