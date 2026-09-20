La cantante Alejandra Guzmán compartió una información que puso punto final a los rumores que surgieron en pocas horas, luego de que tuviera que interrumpir su presentación en el WTC de Boca del Río, Veracruz, para ser trasladada al hospital.

Las dudas sobre qué le pasó a la cantante y cuál era su estado de salud empezaron a crecer durante las últimas horas del sábado y las primeras horas del domingo, después de que se hicieran virales videos donde se observa cómo la intérprete tuvo que salir del escenario luego de tener complicaciones para poder seguir su show, que incluye diversas coreografías.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alejandra Guzmán se Lesiona en Pleno Escenario y Suspende Concierto en Veracruz

"Discúlpenme, creo que se me zafó la cadera", dijo tras detener el show, pero aún en el escenario con las luces apagadas. "No sé qué hacer. Perdónenme, no me puedo parar".

Guzmán solicitó el apoyo de una ambulancia para recibir atención médica. Pocas horas después compartió un comunicado a través de redes sociales en el que aclaró su estado de salud y agradeció al público de Veracruz su apoyo en el incidente.

"Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y me encuentro bien", compartió en un comunicado. "Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo", agregó.

La intérprete de "Mala hierba" indicó que este concierto quedó en pausa, pero que pronto retomaría la presentación.

Alrededor de las 3:20 horas de hoy, 20 de septiembre de 2026, compartió un video grabado en la habitación del hospital, acompañada del personal médico, con quienes bromeó y cantó, así como reiteró sus disculpas a Veracruz.

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán relacionados con la cadera provienen desde hace más de 15 años. En 2009, la cantante se sometió a una inyección de biopolímeros en los glúteos. La sustancia se encarnó en sus músculos y tejidos, generando infecciones, necrosis y un severo desgaste óseo y articular en la zona de la cadera. Esto la llevó a pasar por el quirófano más de 40 veces para remover el material plástico.

En el año 2013, le implantaron su primera prótesis de titanio en la cadera y tres años más tarde, en 2016, tuvo que ser intervenida nuevamente para colocarle una segunda prótesis.

Al tener prótesis, la estabilidad de su cadera se ha visto comprometida en varias ocasiones.