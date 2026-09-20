Internacional

Trump Dice que Arco del Triunfo en Washington Será Complejo Militar de Drones

El mandatario afirmó que el complejo contará con grandes cantidades de munición para francotiradores

Arco del TrinufoDado su enorme tamaño, la obra obstruiría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. Foto: Truth Social | @realDonaldTrump.

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