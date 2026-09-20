El presidente Donald Trump aseguró que su proyecto de Arco del Triunfo en Washington igual servirá como un complejo militar de primera categoría para albergar drones, francotiradores y municiones.

En una publicación en su plataforma de Truth Social, el mandatario afirmó que accedió a una petición que le realizó el ejército de su país, sugiriendo motivos de seguridad nacional para justificar la medida, sin mencionar ninguna amenaza específica.

"(Buscará) albergar, almacenar y tener la capacidad de utilizar rápidamente grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de la plaza, y también para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores", planteó este domingo.

"No habrá ninguna instalación como esta en ningún lugar del mundo. De las 59 ciudades y capitales más importantes, Washington D. C. es la única en el mundo que no tiene un arco triunfal, ¡pero ahora lo tendrá y, sin duda, será el más grandioso de todos!", añadió el líder estadounidense.

La estructura proyectada, un arco triunfal blanco de 76 metros de altura con grandes estatuas doradas de un ángel y águilas en la parte superior, forma parte del empeño de Trump por dejar su huella personal en la capital.

Se espera que sea ubicado en el Círculo Receptivo junto al Puente Memorial de Arlington.

La Administración Federal de Aviación dijo la semana pasada que el arco no representaría un peligro para las aeronaves, pero que se le exigiría tener una "llama eterna" en la parte superior, eliminando así un obstáculo para la aviación en el caso del arco, que Trump propuso para conmemorar el 250 aniversario de la nación.

Los expertos en aviación han expresado su preocupación por la seguridad debido a su proximidad al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington.

La administración Trump no ha solicitado la opinión del Congreso para un cambio tan importante en la capital de Estados Unidos.

Dado su enorme tamaño, obstruiría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln, uno de los lugares emblemáticos de Washington, y el Cementerio Nacional de Arlington, lugar de descanso final de cientos de miles de militares estadounidenses.

Desde que regresó al poder en enero de 2025, Trump ha puesto en marcha una serie de proyectos de renovación, varios de los cuales han dado lugar a disputas legales.

Sin embargo, el arco es un ejemplo más de cómo el presidente insiste en que sus iniciativas para embellecer la Casa Blanca y la ciudad también tienen un propósito defensivo.

La nueva justificación llega mientras la administración Trump se prepara para iniciar la construcción en el sitio del arco en medio de un litigio en curso iniciado por los veteranos, debido a que la obra destruiría la histórica línea visual entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio de Arlington.

El mandatario ha calificado el nuevo salón de baile de la Casa Blanca como un "complejo militar" y argumenta que es necesario por motivos de seguridad nacional.

Entre otros proyectos, se encuentran el salón de baile de la Casa Blanca, el cambio de nombre y la renovación del Centro Kennedy, la restauración del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park, lo que podría reducir significativamente el acceso del público a los senderos para correr y andar en bicicleta.

Durante un tiempo, el nombre de Trump también apareció en las paredes del Kennedy Center, el instituto de cultura y artes que lleva el nombre del presidente asesinado John F. Kennedy, antes de que un juez revocara la decisión.

Con información de Agencias

ASJ