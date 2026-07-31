Pronóstico del tiempo

Vienen 4 Días con Lluvias Muy Fuertes y Granizo: Lista de Estados en Alerta por Inundaciones

Se pronostican lluvias muy fuertes y granizo en varios estados; te compartimos los estados con alerta por inundaciones

Inundaciones en CDMXInundaciones en CDMX tras las fuertes lluvias registradas. Foto: Cuartoscuro
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