Vienen 4 Días con Lluvias Muy Fuertes y Granizo: Lista de Estados en Alerta por Inundaciones

Habrá lluvias muy fuertes en gran parte del país durante los próximos cuatro días, en N+ te compartimos la lista de estados con alerta por inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones fuertes, muy fuertes e incluso intensas entre el 31 de julio y el 3 de agosto, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones meteorológicas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Para este viernes 32 de julio de 2026, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Morelos.

Puebla (oeste y suroeste).

Oaxaca (noroeste).

Además, se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes durante el fin de semana?

El sábado 1 de agosto, Sonora será la entidad con el mayor potencial de lluvias, con acumulados de 75 a 150 milímetros, mientras que Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán registrarán precipitaciones muy fuertes.

Para el domingo 2 de agosto, las lluvias intensas se concentrarán en Sonora, Sinaloa y Nayarit, mientras que Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato y Chiapas tendrán lluvias muy fuertes.

Pronóstico para el lunes 3 de agosto: el inicio de la semana mantendrá el temporal de lluvias. El SMN prevé precipitaciones intensas en Sinaloa y Durango, mientras que Baja California Sur, Chihuahua y Chiapas registrarán lluvias muy fuertes.

FBPT