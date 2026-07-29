Inspeccionan Escuela Particular en Querétaro por Presunto Perfil Militarizado tras Caso Dafne

La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) inició una inspección integral a una escuela particular ubicada en el municipio de Corregidora, luego de que fuera señalada por operar con un presunto perfil militarizado, informó la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón. Estas revisiones se están presentando en varios estados tras darse a conocer el caso de Dafne Zapata en Tamaulipas.

¿Qué revisará la SEDEQ en la escuela señalada?

La funcionaria explicó que la Dirección de Educación emitió un exhorto para realizar una revisión exhaustiva del plantel, la cual incluirá tanto la documentación administrativa como las condiciones de sus instalaciones, con el objetivo de verificar que cumpla con la normatividad vigente.

Soto Obregón señaló además que la SEDEQ notificó al municipio de Corregidora para que las autoridades locales corroboren que la institución cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias para su operación.

La secretaria precisó que el expediente mediante el cual la escuela obtuvo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), hace más de diez años, no contempla contenidos de carácter militar. Explicó que dicho reconocimiento únicamente acredita el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las autoridades educativas indicaron que la revisión continuará en coordinación con otras instancias competentes y que, una vez concluida la inspección, se determinará si la institución cumple con todos los requisitos legales y educativos correspondientes.

La SEDEQ reiteró que mantendrá la supervisión sobre los planteles particulares para garantizar que su funcionamiento se apegue a las disposiciones educativas y administrativas aplicables en el estado de Querétaro.