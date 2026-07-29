Seguridad

Inspeccionan Escuela Particular en Querétaro por Presunto Perfil Militarizado tras Caso Dafne

La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro inició una inspección integral a una escuela particular de Corregidora tras señalamientos de que presuntamente opera con un perfil militarizado.

Revisan Escuela Particular en Corregidora por Presunto Perfil MilitarizadoRevisan Escuela Particular en Corregidora por Presunto Perfil Militarizado. Foto: N+

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¿Escuela militarizada en Corregidora? SEDEQ investiga tras denuncias. Revisión exhaustiva en marcha para asegurar cumplimiento normativo.

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SEDEQ Inspecciona Escuela Particular en Corregidora por Presunto Perfil Militarizado