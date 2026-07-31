Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Acoso a Joven Frente a la Cruz Roja de Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) lograron la detención de José Alejandro "N" en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de José Alejandro "N" en TorreónDetienen a José Alejandro 'N' por presunto acoso frente a la Cruz Roja de Torreón. Foto: N+

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Detienen a José Alejandro 'N' por presunto acoso frente a la Cruz Roja de Torreón

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