Detienen a Sujeto por Presunto Acoso a Joven Frente a la Cruz Roja de Torreón

La rápida intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) permitió la detención de José Alejandro "N", de 44 años, por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual, luego de ser señalado por una joven de presuntamente realizar actos de exhibicionismo en el exterior de las instalaciones de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 1:19 horas de la madrugada del 30 de julio del 2026, en el cruce de las calles Hidalgo y Cuauhtémoc. Los oficiales acudieron al lugar después de recibir un reporte emitido por la sala de radio sobre la presencia de un presunto exhibicionista.

Al arribar, una joven de 18 años informó a los policías que, mientras esperaba la salida de un familiar que recibía atención médica en la Cruz Roja, un hombre se acercó y presuntamente le mostró sus genitales, conducta que denunció de inmediato a las autoridades.

Con base en el señalamiento directo de la afectada, los elementos de la corporación localizaron al presunto responsable, identificado como José Alejandro "N", quien fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La DSPM reiteró su compromiso de atender de manera inmediata los reportes relacionados con conductas que atenten contra la integridad y tranquilidad de la ciudadanía. Asimismo, exhortó a la población a denunciar este tipo de hechos a través de los canales de emergencia para facilitar la actuación oportuna de las autoridades.

Vinculan a hombre por presuntamente abusar de su nieta en Coahuila

El 14 de julio, un juez de control vinculó a proceso a José "N" de 65 años, por su probable responsabilidad en el delito de abuso en prejuicio de su propia nieta, menor de 15 años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Año 2000, donde presuntamente el imputado cometió la agresión.

José "N" fue detenido previamente por las autoridades y, tras la audiencia inicial, el inicial, el juez determinó que existen elementos suficientes para sujetarlo a proceso penal.

Las autoridades mantienen en reserva la identidad de la víctima para proteger sus derechos y reiteraron que este tipo de delitos son investigado bajo los protocolos establecidos para la atención de menores de edad.