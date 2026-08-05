Accidente en Cazones: Dos Camionetas Chocan y Una Termina Fuera del Camino; Hay 3 Lesionados

En Cazones, un fuerte choque entre dos camionetas reportó un saldo de 3 personas lesionados y daños materiales cuantiosos, este hecho causó la movilización de cuerpos de emergencia al punto del siniestro para brindar atención prehospitalaria a las ocupantes de las unidades involucradas.
El reporte de hechos indicó un choque entre dos camionetas registrado la noche del martes 4 de agosto, ocurrió sobre la carretera que conduce a la Barra de Cazones dejando como saldo tres lesionadas y cuantiosos daños materiales.
El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Santa Rosalía, en el municipio de Cazones, esto al norte del Estado. En el percance estuvieron involucradas una camioneta Pick-Up, color blanco, en la que viajaban varias personas, y una camioneta cerrada color gris, que tras el impacto terminó fuera de la vía de comunicación y en medio de la maleza, esto derivado del fuerte impacto.
Elementos de Protección Civil de Cazones, que regresaban de atender incendios de pastizales en la zona, brindaron los primeros auxilios a los ocupantes lesionados mientras arribaban los servicios de emergencia.
Según datos recabados en el lugar de los hechos indican que el conductor de la camioneta blanca habría invadido el carril contrario y eso habría provocado el accidente, no obstante, serán las autoridades de vialidad las encargadas de realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del accidente.
Conductor cae con su Camioneta a un barranco en Veracruz
Recientemente se informó de un accidente donde fue hallada una camioneta que cayó a un barranco en la comunidad Agustín Millán en Córdoba. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad tras caer a un bache y cayó a un barranco durante la noche de este domingo.
Se informó que los árboles y vegetación del lugar fueron los que impidieron que la camioneta cayera más al fondo del barranco. El conductor resultó ileso y no fue necesario hospitalizarlo, solo presentando daños cuantiosos la unidad vehicular en la que se transportaba.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y debido a las condiciones del terreno y la lluvia, fue hasta este lunes cuando se realizaron las maniobras para retirar el vehículo con apoyo de una grúa.
Las autoridades serían las encargadas en determinarán las circunstancias exactas del accidente y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.