Accidente en Cazones: Dos Camionetas Chocan y Una Termina Fuera del Camino; Hay 3 Lesionados

En Cazones, un fuerte choque entre dos camionetas reportó un saldo de 3 personas lesionados y daños materiales cuantiosos, este hecho causó la movilización de cuerpos de emergencia al punto del siniestro para brindar atención prehospitalaria a las ocupantes de las unidades involucradas.

El reporte de hechos indicó un choque entre dos camionetas registrado la noche del martes 4 de agosto, ocurrió sobre la carretera que conduce a la Barra de Cazones dejando como saldo tres lesionadas y cuantiosos daños materiales.