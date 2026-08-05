Accidentes

Accidente en Cazones: Dos Camionetas Chocan y Una Termina Fuera del Camino; Hay 3 Lesionados

Un choque entre dos camionetas ocurrido sobre la carretera que conduce a Barra de Cazones, a la altura de Santa Rosalía, dejó tres personas lesionadas. Autoridades investigan las causas del accidente.

Camioneta termina fuera de la carretera tras chocar de frente con otra en Cazones al norte de VeracruzCamioneta termina fuera de la carretera tras chocar de frente con otra en Cazones al norte de Veracruz. Foto: Protección Civil Cazones

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Fuerte choque entre dos camionetas en la comunidad Santa Rosalía, perteneciente al municipio de Cazones, dejó como saldo tres heridos y cuantiosos daños materiales.

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