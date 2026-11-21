Jair Bolsonaro fue hospitalizado este viernes en Brasilia. El expresidente de Brasil, que cumple una pena de 27 años en prisión domiciliaria, habría presentado fuertes dolores abdominales.

El líder de la ultraderecha en Brasil fue ingresado al hospital DF Star. Se anticipa que permanezca mientras los médicos realizan diferentes exámenes para identificar el posible origen de la dolencia y determinar el tratamiento, según explicó a los medios su médico, Brasil Caiado.

El médico afirmó a los periodistas presentes que una tomografía inicial permitió identificar una obstrucción “casi total” del intestino delgado del expresidente. La obstrucción mostraría “adherencias en la pared abdominal”, por lo que no se descarta la posibilidad de una nueva cirugía, pero según los médicos hay que esperar 24 horas.

Es la segunda vez que lo internan, la primera vez fue el 16 de septiembre de 2025 en Brasilia, tras presentar una crisis de hipo, vómitos y presión arterial baja.

Desde que en septiembre de 2018, Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, cuando era candidato presidencial, ha enfrentado temas de salud con varias operaciones y hospitalizaciones.

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Dicho atentado le provocó graves lesiones abdominales y obligó a realizarle una primera intervención quirúrgica de urgencia, seguida de otras operaciones por complicaciones intestinales.

En 2025 fue condenado a 27 años de prisión acusado de un intento de Golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, por su estado de salud cumple prisión domiciliaria humanitaria, bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal.

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