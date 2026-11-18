México y Estados Unidos plantearon organizar una cumbre de autoridades migratorias con representantes de países centroamericanos para fortalecer la coordinación regional ante el desplazamiento de personas hacia el norte del continente.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la propuesta se abordó durante una reunión de trabajo que sostuvo el martes 17 de noviembre de 2026 con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en la que revisaron los avances de la cooperación bilateral en materia migratoria.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 18 de noviembre, la funcionaria explicó que ambas partes estuvieron de acuerdo en avanzar con encuentros entre autoridades migratorias.

"Se planteó la mesa y que pudiera haber una reunión de autoridades para tener la atención", señaló.

Rodríguez señaló que México mantiene comunicación con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, debido a que en esos países también se realizan operativos relacionados con los movimientos migratorios.

La funcionaria precisó que el propósito es establecer una mesa de diálogo para abordar los distintos temas de movilidad humana y la atención de las caravanas que ingresan a territorio mexicano.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, los encuentros contemplarían la participación de autoridades migratorias de Guatemala, Honduras y El Salvador, países de donde procede una parte importante de las personas que atraviesan México rumbo a Estados Unidos.

La secretaria explicó que durante la conversación con el embajador también se planteó la necesidad de fortalecer la cooperación para impulsar mejores condiciones de desarrollo en Centroamérica y reducir la migración por motivos económicos o sociales.

FBPT