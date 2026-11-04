Megacentro de Vacunación UNAM: Requisitos para Vacunarte Gratis en la CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará un Megacentro de Vacunación en Ciudad Universitaria, donde aplicará 100 mil dosis gratuitas contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo. La jornada estará abierta tanto a integrantes de la comunidad universitaria como al público en general.

De acuerdo con la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, la campaña se realizará del 9 al 13 de noviembre de 2026, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

La universidad dispondrá de 25 mil dosis de cada uno de los cuatro biológicos. La atención será de 9:00 a 14:00 horas y no tendrá costo.

No es necesario ser estudiante o trabajador de la UNAM para recibir alguna de las vacunas, ya que el servicio estará disponible para toda la población. Sin embargo, cada biológico tiene criterios específicos de edad y antecedentes de vacunación.

La vacuna contra la influenza y la de COVID-19, de Moderna, estarán disponibles para personas mayores de seis meses de edad. En el caso del neumococo, podrán recibirla quienes tengan más de 60 años y no hayan sido vacunados durante los últimos dos años.

Por su parte, la vacuna contra sarampión y rubéola (SR) estará destinada a personas menores de 50 años que no hayan recibido este biológico durante los últimos cinco años.

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Además de cumplir con los criterios establecidos para cada dosis, las personas interesadas pueden realizar un registro previo por internet para seleccionar la fecha y el horario de atención.

El formulario solicita nombre completo, correo electrónico, teléfono, domicilio, código postal, edad, fecha de nacimiento y RFC o CURP. También requiere información sobre el seguro médico y los antecedentes de vacunación.

La UNAM pidió llevar la Cartilla Nacional de Salud, no obstante, también se recomienda llevar una identificación oficial con fotografía y CURP , en caso de contar con ella.

Es importante considerar que la universidad todavía no ha confirmado si estos documentos serán indispensables para acceder al servicio.

Las personas interesadas pueden realizar su registro previo en el portal de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. En la plataforma deberán seleccionar una fecha y un horario disponibles, completar el formulario con sus datos personales y responder el cuestionario sobre antecedentes de vacunación y condiciones de salud. También tendrán que indicar cuáles de las vacunas desean recibir.

La universidad informó que las personas registradas tendrán acceso preferente al megacentro. Sin embargo, quienes acudan sin completar el procedimiento también podrán recibir atención mediante una fila destinada para ellas.

El módulo se instalará en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

La jornada se realizará durante cinco días, del 9 al 13 de noviembre de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

La aplicación de las vacunas será gratuita y contará con personal de enfermería del sector salud, así como pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

PT