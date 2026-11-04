Salud

Megacentro de Vacunación UNAM: Requisitos para Vacunarte Gratis en la CDMX

Habrá 100 mil dosis contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo. La jornada estará abierta al público en general

Megacentro de Vacunación UNAMFoto: Cuartoscuro
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