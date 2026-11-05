Política

Claudia Espino, Exsecretaria Ejecutiva del INE, Renuncia a Cargo en la SSPE de Chihuahua

La funcionaria se separó del cargo a partir del pasado lunes en medio del escándalo de corrupción que involucra al árbitro electoral

Claudia Espino, exsecretaria general del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoClaudia Espino, exsecretaria general del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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