Claudia Espino, Exsecretaria Ejecutiva del INE, Renuncia a Cargo en la SSPE de Chihuahua

Claudia Arlett Espino presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó la propia dependencia mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento, la exsecretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) se separó del cargo a partir del pasado lunes 2 de noviembre de 2026.

La SSPE señaló que la decisión se tomó “por así convenir a sus intereses” y para atender los señalamientos mediáticos registrados en días pasados.

La institución indicó que próximamente dará a conocer quién ocupará la vacante y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.

Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026, Espino fue secretaria ejecutiva del INE, el segundo cargo de mayor responsabilidad del organismo.

Llegó a ese puesto durante la presidencia de Guadalupe Taddei, previo a la elección judicial. Antes, había sido presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Dejó el INE en septiembre pasado por “motivos de salud”, un día antes del inicio del actual proceso electoral. Un mes después regresó al gobierno estatal que encabeza la gobernadora Maru Campos.

AMP