Localizan Cuerpo de Hombre en Terreno Baldío en Apodaca, NL

El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un terreno baldío ubicado sobre el cruce de la avenida Concordia con el Antiguo Camino a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Fue un vendedor de crucero quien se percató de la presencial del cuerpo, por lo que de inmediato corrió hasta una gasolinera para pedir un teléfono celular y llamar al 911. Hasta este punto de inmediato llegaron elementos de la Policía de Apodaca, quienes confirmaron la presencia de los restos humanos.

Autoridades de inmediato acordaron este punto para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde a este lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes confirmaron que el cuerpo pertenecería a un hombre de 40 años de edad.

Los agentes también mencionaron que el los restos humanos ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que no se descarta que el cuerpo llevaba varios días en este lugar. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, pero se informó que vestían un pantalón beige y una camisa gris.

Se espera que autoridades de seguridad analicen cámaras de seguridad cercanas para tratar de descubrir que fue lo que pasó con el hombre. Elementos de investigación señalaron que este despliegue continuará durante las próximas horas, mientras se realizan las labores correspondientes.