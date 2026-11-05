Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre en Terreno Baldío en Apodaca, NL

Un vendedor de crucero encontró los restos a la altura del cruce de las avenida Concordia y Antiguo Camino a Santa Rosa

PatrullaAutoridades resguardaron el terreno baldío. Foto: N+

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