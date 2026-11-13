Economía

Secretario del Tesoro Confía en que EUA Alcance Acuerdos Comerciales con México y Canadá

Scott Bessent habló este viernes sobre expectativas en materia comercial de Estados Unidos con sus vecinos del norte y sur

Scott Bessent durante una cena de gala en Nueva York el 10 de noviembre de 2026. Foto: ReutersScott Bessent durante una cena de gala en Nueva York el 10 de noviembre de 2026. Foto: Reuters
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