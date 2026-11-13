Secretario del Tesoro Confía en que EUA Alcance Acuerdos Comerciales con México y Canadá

El ⁠secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó este viernes que creía que Estados Unidos de América (EUA) alcanzará acuerdos comerciales con sus vecinos México y Canadá.

"Soy optimista de que podremos alcanzar acuerdos comerciales con Canadá y México", manifestó hoy en una entrevista con CNBC.

Sin embargo, no hizo mención a la advertencia que el presidente Donald ⁠Trump lanzó ayer a México, pues amagó con duplicarle los aranceles si no frenaba las caravanas migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

Actualmente, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente e incluso en junio pasado se acordó prolongar ese acuerdo comercial por 10 años, con una revisión cada año, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) mexicana.

Pero la revisión de 2026 todavía no termina. El titular de la SE, Marcelo Ebrard, indicó en ese entonces que se han realizado tres rondas y que la cuarta quedó en espera porque autoridades estadounidenses pidieron dejar pasar la elección.

Ayer, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que dijo que otra vez está ocurriendo una presunta invasión a su país, luego de los comicios de mitad de mandato en EUA.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

En ese tenor, lanzó la advertencia de aumentar los aranceles a la República Mexicana si no frena las caravanas.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, dijo.

“México, el gobernador de Texas —el gobernador de Texas, muy liberal—, nuestra gran Patrulla Fronteriza y el ICE han sido debidamente informados. ¡No habrá tolerancia alguna!”, abundó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que México siempre busca la manera de que los migrantes regresen a sus países de origen de manera segura o, si lo desean, se queden en territorio nacional bajo ciertas condiciones.

Detalló que el Gobierno le informa a la gente que es muy difícil pasar a Estados Unidos y que si su objetivo es pasar no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad.

“Cuando se da la información, la mayoría prefiere regresar a su país”, expresó.

De acuerdo con Sheinbaum, desde que asumió Trump su segundo mandato, ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte.